Paulinho, İstanbul'a geliyor

Brezilya’da yayın yapan UOL Esporte, Paulinho’nun Fenerbahçe ’yle anlaştığını ve bu nedenle Gremio’yu geri çevirdiğini yazmıştı.

Vitor Pereira’nın bizzat istediği öne sürülen tecrübeli orta saha oyuncusuyla yapılan anlaşmanın detayları netleşmeye başladı.

Buna göre bonservisi elinde olan Sambacı, Sarı-Lacivertlilerile 2+1 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Fenerbahçe’nin Paulinho’ya yıllık 2 milyon Euro maaş ödeyeceği kaydedildi. Başarı bonuslarıyla bu rakamın yükselmesi muhtemel.

İkinci etaba yetişecek

Şu ana kadar Serdar Dursun ve Steven Caulker’i kadrosuna katan Sarı Lacivertliler’in Paulinho’yu da bu hafta İstanbul’a getirmesi bekleniyor. 32 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünden geçirildikten sonra imzayı atacağı ve bayram tatilinin ardından başlayacak ikinci kamp etabında takıma katılacağı öne sürüldü. Paulinho son olarak Çin’de Guangzhou forması giymişti.

(Fanatik)