PFDK açıkladı! Beşiktaş'a çoklu şok!
Fatih Karagümrük maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun'a 3 maç, Vincent Aboubakar'a da 1 maç ceza verdi. Beşiktaş ise stadyuma usulsüz seyirci sokulması nedeniyle 320 bin TL ceza aldı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş- Fatih Karagümrük maçının ardından yaşanan olaylar dolayısıyla verdiği cezaları açıkladı.
CENK TOSUN 3, ABOUBAKAR'A 1 MAÇ MEN
TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar'a rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ile 13 bin lira para cezası ve Cenk Tosun'a aynı nedenden ötürü 3 resmi müsabakadan men ile 26 bin lira para cezası verildiği bildirildi.
RODALLEGA DA 4 MAÇ CEZA ALDI
Denizlispor oyuncusu Hugo Rodallega'ya ise müsabaka hakemine yönelik hakareti ve gördüğü çift sarı kart nedeniyle toplamda 4 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verildiği belirtildi.
BEŞİKTAŞ'A 32O BİN LİRA SEYİRCİ CEZASI
Kurul'un, çeşitli gerekçelerle Beşiktaş'a 320 bin lira, Fatih Karagümrük'e 25 bin 500 lira ve Yeni Malatyaspor'a 24 bin lira para cezası verdiği aktarıldı. Bunların yanı sıra çeşitli nedenlerle Beşiktaş'ta kulüp görevlileri Cengizhan Öksüz'e 15 gün ve Berke Güler'e 45 gün hak mahrumiyeti, Fatih Karagümrüklü oyuncu Enzo Roco'ya 26 bin lira ve Gençlerbirliği'nde kulüp görevlisi Aydın Metin'e 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği kaydedildi.
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