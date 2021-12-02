PFDK, Atakan Çankaya'ya saldıran İrfan Kahveci'nin faturasını kesti

Fenerbahçe'de Göztepe maçında yaşanan olaylar sonrası PFDK'ye sevk edilen İrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA FORMA GİYEBİLECEK

Sarı-lacivertlilerin milli yıldızı, 2 maç müsabakalardan men cezası aldı. PFDK'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin, 29.11.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Buna göre İrfan Can Kahveci, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.