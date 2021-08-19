PFDK, Marcao'ya 8 maç ceza verildiğini açıkladı

TFF, Galatasaraylı Marcao'ya takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırmasının ardından 8 maçlık men cezası verdi.

SPOR 19.08.2021, 22:04
PFDK, Marcao'ya 8 maç ceza verildiğini açıkladı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran GalatasarayMarcao hakkındaki kararını açıkladı.

PFDK'dan yapılan açıklamada, Marcao'ya 8 maç ceza verildiği duyuruldu.

TFF KARARINI BÖYLE DUYURDU

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GALATASARAY A.Ş. sporcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın, 16.08.2021 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 8 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

MARCAO'NUN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Öte yandan Tahkim Kurulu, Marcao’nun cezasında indirime gitmezse, Brezilyalı futbolcu lige Beşiktaş maçıyla dönecek.

Buna göre Marcao; Hatayspor, Kasımpaşa (D), Trabzonspor (D), Alanyaspor, Kayserispor (D), Göztepe, Ç. Rizespor (D) ve Konyaspor maçlarında yer almayacak.

ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, geçtiğimiz günlerde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saha içinde saldırmasının ardından videolu bir açıklama yapmıştı.

Marcao, çektiği videoda yapılan tüm eleştirileri kabul ederek Kerem Aktürkoğlu ve Galatasaray camiasından özür dilemişti.

#PFDK #TFF #Marcao #Galatasaray #Kerem Aktürkoğlu
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