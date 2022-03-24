Portekiz Türkiye Maç Anlatımı
2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde A Milli Takımımız, deplasmanda Portekiz'e konuk oluyor.
1'Maç başladı
9' Dalot'nun sağ kanattan içeri çevirdiği topa ceza sahasına Ronaldo vuruşunu yaptı. Top üstten dışarı çıktı.
11' AZ FARKLA DIŞARDA! Bruno Fernandes sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Kale önünde Diogo Jota yaptığı vuruşta net pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi.
12' Ronaldo ceza yayının üstünden vuruşunu yaptı. Top, Uğurcan'da kaldı.
14' Berkan sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında savunma topu uzaklaştırdı.
15' GOL! Otavio, Portekiz'i 1-0 öne geçirdi. Guerreiro'nun sol çaprazdan şutunda top direkten döndü. Dönen topa kale önünde Otavio yaptığı vuruşta ağlara gönderdi.Gol - Otávio
19' Cengiz'in sağ kanattan araya pasında Kerem hareketlendi. Kerem topa yetişemeden kaleci Costa çıktı ve topa sahip oldu.
21' Portekiz savunmasında Danilo'nun pas hatasında topu alan Cengiz, ceza yayı üstünden vuruşunu yaptı. Top kaleci Costa'da kaldı.
22' DİREĞİN DİBİNDEN DIŞARI ÇIKTI! Ceza sahasının sağından Kerem'in ortasında arka direkte Berkan'ın kafa vuruşunda top direğin hemen dibinden dışarı çıktı.
25' Berkan savunmadan çaldığı topu Burak'a aktardı. Burak ceza yayının gerisinden şansını denedi. Burak'ın sert şutunda top yandan dışarı çıktı.
27' SON ANDA KORNERE ÇELDİ! Şık çalımlarla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Orkun, ceza sahasının sağından kaleyi yokladı. Orkun'un sert vuruşunda kaleci son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
31' Bruno Fernandes sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Ronaldo'nun kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı ancak Ronaldo'nun pozisyonu için ofsayt bayrağı havada.
35' Zeki ve Jota girdikleri ikili mücadele sonrası Jota yerde kaldı. İki oyuncu arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
37' Cengiz sol kanattan içeri ortaladı. Kale önünde Danilo, topu uzaklaştırdı.
42' GOL! Sağ çaprazdan Otavio ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Diogo Jota'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti.Gol - Diogo Jota
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İLK 11'LER
Portekiz: Diogo Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Raphael Guerreiro, Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otavio, Diogo Jota, Ronaldo
Türkiye: Uğurcan, Ozan, Merih, Çağlar, Zeki, Orkun, Hakan, Berkan, Cengiz, Kerem, Burak
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