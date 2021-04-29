Premier Lig yönetimi oruç tutan futbolcular için maçları durduracak
Premier Lig yönetiminin, Ramazan ayında oruç tutan Müslüman futbolcuların maç sırasında oruçlarını açabilmeleri için karşılaşmayı durdurmayı planladığı öğrenildi.
Ramazan ayı nedeniyle bazı Müslüman futbolcular maç günleri de oruçlarını tutarken, Premier Lig yönetiminin konuyla ilgili yeni bir adım atmaya hazırlandığı ortaya çıktı.
MÜSLÜMAN OYUNCULAR MAÇ SIRASINDA ORUÇLARINI AÇABİLECEKLER
İngilizler, Müslüman futbolculara kolaylık sağlamak adına oruç tutan oyuncuların oruçlarını açabilmeleri için maçı uygun bir anda durdurmayı planlıyor. Premier Lig yönetiminin hakemlere, konuyla ilgili takım kaptanlarıyla konuşmaları için yetki verdiği öğrenildi.
LEICESTER CITY-CRYSTAL PALACE MAÇINDA UYGULANMIŞTI
Premier Lig'de 26 Nisan Pazartesi günü oynanan Leicester City-Crystal Palace mücadelesinde takım kaptanları, maç öncesi hakem Graham Scott ile yaptıkları görüşmede oruç tutan oyuncular için maçın ilk yarım saatin ardından uygun bir zaman diliminde durdurulması için anlaşmıştı. Bu uygulamanın ardından Leicester City oyuncusu Wesley Fofana ile Crystal Palace forması giyen Cheikhou Kouyate, oruçlarını zamanında açabilme şansına sahip olmuştu.
Premier Lig yönetimi, bu uygulamayı kalan maçlarda da kalıcı hale getirmeyi planlıyor.
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