PSG-Başakşehir maçı ırkçılığın ardından ertelendi

Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir karşılaşması yarın kaldığı yerden devam edecek.

SPOR 08.12.2020, 23:39 09.12.2020, 01:13
PSG-Başakşehir maçı ırkçılığın ardından ertelendi

Başakşehir, deplasmanda PSG ile karşı karşıya geldiği mücadelede yaşanan ırkçılık skandalın ardından sahaya çıkmama kararı aldı. Karşılaşma yarın (10 Aralık) kaldığı dakikadan, yeni bir hakem ekibiyle devam edecek. 

Maçın hakemi Hategan, Başakşehir kulübesindeki Webo'yu kırmızı kartla dışarıya attı.
Bu dakikadan sonra uzun süre tartışma yaşanırken, Başakşehir, kulübesi 4. hakemin ırkçı bir ifade kullandığı yönünde tepki gösterdi.

Başakşehir bu olaylar üzerine soyunma odasına gitti.

beIN SPORTS muhabiri Gürler Akgün, olaya şahit olduğunu aktararak şu ifadeleri kullandı:

"4. hakemin 'Negro' lafı duyuldu. Webo da bunu duydu. Okan Hoca da çılgına döndü. Özellikle Demba Ba, yedek kulübesinden çıkıp hakemlerin yanına geldi."

Demba Ba'dan olayın sorumlusu 4. hakeme:

"Sen beyaz birini gösterirken 'Şu beyaz futbolcu' mu diyorsun... Hayır, 'Şu futbolcu...' diyorsun... O zaman onun siyah olduğunu neden belirtiyorsun?"

Göksel Gümüşdağ'dan açıklama:

“4.hakem maça devam ederse, maça çıkmayacağız."

UEFA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Paris Saint-Germain (PSG) karşılaşmasında yardımcı antrenörleri Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun UEFA tarafından maçtan alındığını açıkladı.

Webo'ya yapılan ırkçı saldırının ardından Coltescu'nun maça devam etmesi durumunda sahaya çıkmayacaklarını UEFA'ya ilettiklerini aktaran Gümüşdağ, yaptığı açıklamada, "Dördüncü hakemi UEFA aldı. Bize bilgisi geldi. Saha dışına çıkardı. Ya dördüncü hakem getirecekler ya da dördüncü hakemsiz devam edeceğiz. Bu hakem maçın dışında olmadan maça başlamayacağımızı açık ve net bir şekilde söyledik." ifadelerini kullandı. 

BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

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Paris Saint-Germain'den Medipol Başakşehir'e destek paylaşımı

Fransa temsilcisi Paris Saint Germain (PSG), Medipol Başakşehir'in sosyal medya hesabındaki "Irkçılığa hayır" mesajını kendi sosyal medya hesabında paylaştı. 

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına sosyal medya hesabından "Irkçılığa hayır" mesajını paylaşarak tepki gösterdi. 

PSG de resmi Twitter hesabından Başakşehir'in bu mesajını paylaşarak destekte bulundu. 

Medipol Başakşehir, Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitmişti. 

SPOR CAMİASINDAN BAŞAKŞEHİR'E DESTEK

#Irkçılık #PSGBaşakşehir maçı
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