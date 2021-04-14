PSG Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i eledi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Fransız kulübü Paris Saint Germain, Alman rakibi, Bayern Münih'i konuk etti.

SON ŞAMPİYON YARI FİNAL GÖREMEDİ

Son şampiyon Bayern Münih, karşılaşmada Maxim Choupo-Moting'in 40. dakikada kaydettiği golle galip gelmesine rağmen, ilk maçta PSG'nin 3-2'lik üstünlüğü nedeniyle bu kez yarı finali göremedi.

Paris Saint Germain, yarı final biletini aldı.