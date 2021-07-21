PSV-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Temsilcimize çirkin saldırı

Hollanda'da PSV ile karşılaşan Galatasaray'a ilk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından soyunma odasına doğru hareket eden bir grup PSV taraftarı sözlü tacizde bulundu.

Sinirler gerilince güvenlik güçleri takımı soyunma odasına götürdü ama olay orada bitmedi.

TARAFTARLARA SALDIRI

Galatasaray takımına sözlü tacizde bulunan PSV taraftarları sonrasında tribündeki Galatasaraylı taraftarlara saldırmaya çalıştı. Seyirciler saha içine kaçmaya çalıştı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olay duruldu.