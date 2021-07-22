PSV mağlubiyeti 3 ismi sınıfta bıraktı! Fatih Terim, bu futbolcularla yolları ayırma kararı aldı

Galatasaray, PSV Eindhoven karşısında 5-1'lik ağır bir yenilgi aldı ve Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Hollanda ekibiyle oynanan maç sonrasında 3 ismin biletini kesti.

KARARIRINI VERDİ

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Fatih Terim, bundan sonraki süreçte, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in dışında maliyeti sebebiyle eleştiri konusu olan Sofiane Feghouli ve beklentilerin altında kalan Jesse Sekidika'yı kadrosunda düşünmüyor.

BABEL DÖKÜLDÜ

PSV maçında ilk 11'de görevlendirilen Ryan Babel beklenen performansı sergileyemedi. Hücum anlamında ilerde top tutması ve takımı rahatlatması istenen Hollandalı futbolcu etkisiz performansı sonrası 60. dakikada oyundan çıktı ve yerini Mostafa Mohamed'e bıraktı.

SEKİDİKA ŞANSI KULLANAMADI

Teknik direktör Fatih Terim'in şans verdiği isimlerden olan Jesse Sekidika kendisine verilen şansı iyi kullanamadı. Hücumda üretkenliği sağlayamayan 25 yaşındaki futbolcu, savunmaya da yeterli katkıyı veremedi.

FEGHOULİ DE YOLCU

Geçen sezon içinde birçok maçta bekleneni veremeyen Sofiane Feghouli, PSV karşılaşmasında sınıfı geçemedi. Mücadeleye kulübede başlayan Cezayirli futbolcu, 60. dakikada Arda Turan'ın yerine oyuna girdi. 31 yaşındaki futbolcu etkisiz performansıyla Fatih Terim'in biletini kestiği diğer bir isim oldu.