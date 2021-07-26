PSV'nin Galatasaray maçı kafilesi belli oldu!

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda PSV Eindhoven, 5-1 kazandıkları ilk maçın rövanşında Galatasaray 'ın konuğu olacak. PSV'de Galatasaray maçının kafilesi belli oldu.

PSV'nin yıldızları Donyell Malen ve Denzel Dumfries zaten yokken sakatlığı bulunan Mohammed Ihattaren ve transfer görüşmeleri adına kulüpten izin alan Pablo Rosario, İstanbul kafilesinde yer almadılar.

PSV'nin Galatasaray maçı kafilesinde şu isimler yer alıyor:

Teze, Viergever, Ramalho, Sangaré, Zahavi, Van Ginkel, Gakpo, Müller, Pröpper, Drommel, Mauro Jr., Bruma, Madueke, Obispo, Götze, Boscagli, Mwene, Max, Oppegard, Mvogo, Vertessen, Fofana