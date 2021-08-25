Radamel Falcao, ABD'ye gidiyor

Galatasaray'dan yılda brüt 9.5 milyon dolar kazanan Radamel Falcao ile yollar sonunda ayrılıyor.

Alacaklarından vazgeçmediği için takımdan gönderilemeyen Kolombiyalı futbolcuya, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami yeniden talip oldu.

Yapılan son görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldığı bilgisine ulaşılırken, ufak pürüzlerin ardından tecrübeli oyuncunun ABD'ye gidebileceği kaydedildi.

Son zamanlarda kadroya da alınmayan deneyimli ismin, Fatih Terim'in planları arasında yer almadığı da biliniyor.

FALCAO'NUN EŞİ SİNYALİ VERMİŞTİ

Tecrübeli futbolcunun eşi Lorelei Taron, Instagram'da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda, "Bu hafta gidiyoruz. Sonsuza kadar birlikte..." ifadelerini kullanarak veda sinyali vermişti.

Kolombiyalı forvetinin takımdan ayrılışı sonrası Galatasaray'ın takım bütçesinde de geniş bir yer açılmış olacak.

43 MAÇTA 20 GOL ATTI

Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle geldiği günden bu yana eleştirilerin hedefinde olan ve aldığı yüksek maaş nedeniyle takımdan ayrılması istenen Falcao, sarı-kırmızılı formayı toplam 43 karşılaşmada giydi.

Kolombiya golcü 43 maçta, 20 gol atıp 3 asist yaptı.