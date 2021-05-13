Ramazan Bayramı için paylaşım yapan Mesut Özil, Kudüs'teki Müslümanları unutmadı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ramazan Bayramı'nı kutladı. Paylaşımında Kudüs'teki İsrail zulmüne vurgu yapan Özil, "Dualarım bugünü barış içinde kutlayamayanlarla" ifadelerini kullandı.

SPOR 13.05.2021, 13:23
Ramazan Bayramı için paylaşım yapan Mesut Özil, Kudüs'teki Müslümanları unutmadı

Müslüman alemi Ramazan Bayramı'nı hem koronavirüs nedeniyle hem de Kudüs'te Müslümanların yaşadığı zulüm sebebiyle buruk yaşıyor. Fenerbahçe'nin Mesut Özil de Kudüs'teki Müslümanları unutmadı. Özil, Twitter'dan yayınladığı mesajda Müslümanların bayramını kutlarken Kudüs'te yaşananlara da değindi.

"DUALARIM BUGÜNÜ BARIŞ İÇİNDE KUTLAYAMAYANLARLA"

Mesut yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların bayramı mübarek olsun. Bu aydaki tüm oruç ve dualarımız kabul edilsin. Dualarım bugünü barış içinde kutlayamayanlarla" ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcunun paylaşımı kısa sürede 50 binin üzerinde beğeni aldı.

İşte Mesut Özil'in o paylaşımı;

Mesut Özil, Ramazan Bayramı mesajında Kudüs'teki Müslümanları unutmadı
#Ramazan Bayramı #Fenerbahçe #Mesut Özil #Kudüs #spor #son dakika
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