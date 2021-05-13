Ramazan Bayramı için paylaşım yapan Mesut Özil, Kudüs'teki Müslümanları unutmadı
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ramazan Bayramı'nı kutladı. Paylaşımında Kudüs'teki İsrail zulmüne vurgu yapan Özil, "Dualarım bugünü barış içinde kutlayamayanlarla" ifadelerini kullandı.
SPOR 13.05.2021, 13:23
Müslüman alemi Ramazan Bayramı'nı hem koronavirüs nedeniyle hem de Kudüs'te Müslümanların yaşadığı zulüm sebebiyle buruk yaşıyor. Fenerbahçe'nin Mesut Özil de Kudüs'teki Müslümanları unutmadı. Özil, Twitter'dan yayınladığı mesajda Müslümanların bayramını kutlarken Kudüs'te yaşananlara da değindi.
"DUALARIM BUGÜNÜ BARIŞ İÇİNDE KUTLAYAMAYANLARLA"
Mesut yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların bayramı mübarek olsun. Bu aydaki tüm oruç ve dualarımız kabul edilsin. Dualarım bugünü barış içinde kutlayamayanlarla" ifadelerini kullandı.
Yıldız futbolcunun paylaşımı kısa sürede 50 binin üzerinde beğeni aldı.
İşte Mesut Özil'in o paylaşımı;
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