Real Madrid'de Carlo Ancelotti dönemi!

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Zinedine Zidane'ın ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğu için geride kalan yıllarda takımı çalıştıran İtalyan Carlo Ancelotti ile anlaştığını duyurdu.

Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, Ancelotti'nin 3 sezonluk sözleşmeye yarın kulüp başkanı Florentino Perez ile birlikte imza atacağı bildirildi.

Son olarak İngiltere'nin Everton takımını çalıştıran 61 yaşındaki Ancelotti, 2013-2015 yılları arasında Real Madrid'de görev yapmış ve İspanyol kulübüne 2014'te 1 lig şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandırmıştı.

İspanyol basını, Everton'dan sezon başına 12 milyon avro kazanan Ancelotti'nin sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrılmasından kaynaklanan maddi kaybın Real Madrid tarafından karşılanacağını iddia etti.

Real Madrid'in Ancelotti'ye sezon başına 10-11 milyon avro ödeyeceği ileri sürüldü.