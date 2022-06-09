Real Madridli futbolcular, halay çektiler!
Tatil için Dubai’ye giden Real Madrid’in yıldız futbolcuları Vinicius Junior, Nacho Fernandez Iglesias ve Lucas Vazquez, CZN Burak’ın mekanında yemek yaptı, halay çekti.
SPOR 09.06.2022, 15:05
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid’in 2000 doğumlu yıldızı Vinicius Junior, Nacho Fernandez Iglesias ve Lucas Vazquez tatil için Dubai’yi seçti.
Aileleri ve yakın arkadaşlarıyla birlikte Dubai’de keyifli zaman geçiren futbolcular, CZN Burak’ın restoranına da uğradı.
Futbolcularla halay çekti
Önceki gün Nacho Fernandez Iglesias ve Lucas Vazquez’i ağırlayan Burak Özdemir, onlarla yemek yaptı, halay çekti.
Dün de Vinicius Junior, aynı mekandaydı.
Binlerce beğeni aldı
CZN Burak ile mutfağa giren Vinicius Junior, eğlenceli anlar yaşadı.
Bu anları 35 milyondan fazla takipçisinin olduğu Instagram hesabından yayınlayan CZN Burak’a beğeni yağdı.
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