Medipol Başakşehir, sözleşmesi sona eren Robinho ile yollarını ayırdıklarını açıkladı ve oyuncuya kariyerinin geri kalanında başarılar diledi.



Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir'de Robinho ile yollar ayrıldı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2019 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen yıldız futbolcu Robinho’nun sözleşmesi sona ermiştir. Hem mütevazı kişiliği hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Robinho’nun kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



36 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, turuncu-lacivertli forma altında toplamda 43 maça çıkıp 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.