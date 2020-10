Rusya'da puanlar paylaşıldı!

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maç gününde A Milli Takımımız, Rusya ile karşı karşıya geldi. Moskova'daki VTB Arena'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Rusya'yı öne geçiren golü 28. dakikada Anton Miranchuk attı. Kenan Karaman, 62. dakikada skora eşitliği getirdi.



Bu sonucun ardından A Milli Takımımız, 2 puana, Rusya ise 7 puana yükseldi. Millilerimiz, bir sonraki maçında Sırbistan ile sahasında karşılaşacak. Rusya, Macaristan ile Moskova'da karşı karşıya gelecek.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN YEDİ DEĞİŞİKLİK



UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Rusya'ya deplasmanda konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.



Ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Almanya hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç ve Enes Ünal yerine Rusya karşısında Ozan Kabak, Zeki Çelik, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Burak Yılmaz ilk 11'de forma giydi.



Milli takımda, Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.



Türkiye'de, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Orkun Kökçü ve Ahmed Kutucu ise maç kadrosuna alınmadı.



TRİBÜNLERDE 7 BİN TARAFTAR



Moskova'da oynanan karşılaşmada tribünde taraftarlar da yer aldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar taraftarın maçı tribünde izlemesine izin verildi.



Yaklaşık 7 bin taraftar tribünde mücadeleyi sosyal mesafe kuralları çerçevesinde izledi.



MAÇA RUSLAR DAHA ETKİLİ BAŞLADI



Maça Milli Takımımız daha tedbirli başladı. Rusya ise daha atak ve gole dönük bir oyunla başladı. Rusya, ilk tehlikeli atağını 4. dakikada yaptı. Miranchuk'un kornerinde Artem Dzyuba, net bir kafa vuruşu yaptı ancak bu top kalenin üstünden az farkla auta gitti.



Milli Takımımız, kısa paslarla oyunu kontrol etmeye çalışsa da organize olmakta zorlandı. Rusya ise orta alanda kalabalık kalarak ve yoğun presle oyunu kontrol etti. Ancak, Rusya da organize bir şekilde hücum etmekte güçlük çekti ancak zaman zaman milli takımımızın yaptığı hatalar sonucu pozisyonlar buldular.



23'te Mert Günok'un kısa düşen kale vuruşunun devamında ceza alanında sol çaprazda topla buluşan Daler Kuzyaev vuruşunu yaptı ve açıyı iyi kapatan Mert Günok pozisyonu önlemeyi başardı.



RUSYA, MIRANCHUK İLE ÖNE GEÇTİ



Özellikle, hücuma çıkarken yapılan pas hataları nedeniyle sıkıntılar yaşayan milli takımımız 28. dakikada geriye düştü.



Hızlı gelişen atakta ceza sahası dışında topla buluşan Roman Zobnin ilerleyerek sağ çaprazda yerden topu ceza alanına gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Anton Miranchuk penaltı noktası yakınından sağ ayağıyla gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Mert Günok'un solundan ağlarla buluşturdu.



BURAK YILMAZ FIRSATI KAÇIRDI



Milli takımımız golden 2 dakika sonra skoru eşitlemeye çok yaklaştı. Umut Meraş'ın sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahasındaki Burak Yılmaz topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Shunin'in ellerinde kaldı.



İlk yarının son 15 dakikasında tempo çok düştü. İki takım da sık sık pas hataları yaptı. Rusya'nın orta sahadaki yoğun presi de düştü ve daha tedbirli oynamaya başladılar. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Rusya üstünlüğüyle sona erdi.



İKİNCİ YARI ABLUKA BAŞLADI



Milli takımımız ikinci yarıya Efecan Karaca yerine Cengiz Ünder ile başladı.



İkinci yarının ilk 5 dakikalık bölümünde Rusya etkin olsa da millilerimiz oyunun kontrolünü almaya başladı ve Rusya kalesini abluka altına almaya başladı.



KENAN KARAMAN İLE EŞİTLİĞİ SAĞLADIK



Rusya'yı yarı sahasına hapseden takımımız, savunmadan dönen topları da alarak atak devamlılığını sağlamayı başardı. Üst üste gelişen ataklar neticesinde millilerimiz 62'de eşitliği sağladı.



Sağ kanattan kazandığımız serbest vuruşu kullanan Hakan Çalhanoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte topla buluşan Merih Demiral bekletmeden topu yerden içeri gönderdi. Anton Shunin'in müdahalesi yeterli olmayınca topla buluşan Kenan Karaman kale önünde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.



1-1'den sonra milli takımımız istekli oyununu devam ettirdi ancak 30. dakikadan beri orta sahadaki presinin dozunu düşüren Rusya da oyuna tekrar asılmaya başladı.



CENGİZ ÜNDER SHUNIN'I AŞAMADI



Millilerimiz, Rusya kalesinde özellikle Cengiz Ünder ile etkili olmayı sürdürdü. 66'da Cengiz Ünder'in müthiş şutunu kaleci Anton Shunin 90'a yakın noktadan aynı güzellikte çıkardı.



Rusya Milli Takımı'nda üst üste oyuncu değişiklikleri olsa da gole daha yakın olan ve sürekli isteyen taraf millilerimiz oldu. 74'te korner sonrası karambolde gole yaklaştık ancak 76'da Mert Günok'un müthiş kurtarışıyla bir tehlike atlattık.



79'da Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı enfes vuruş direkte patladı. Şenol Güneş, 80'de oyuna ikinci müdahalesini yaptı ve Kenan ile Mahmut'un yerine Okay ile Abdülkadir Ömür girdi.



Milli takımımız son bölümde üstünlük sayısı için bastırıp pozisyonlar yakalasa da maalesef iyi oyununu gole çeviremedi ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.