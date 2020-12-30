Ryan Babel devre arası gidiyor

Geçen sezon devre arasında Ajax'a giden, ancak pandemi ortaya çıkınca kulüple sözleşmesini feshetmek zorunda kalan ve bir süre boşta bekleyen Ryan Babel, bir kez daha ülkesine dönmeye hazırlanıyor.



Tecrübeli forvetin bu kez de Feyenoord ile transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi. Hollanda medyası, Babel'in ara transferde kiralık olarak Feyenoord'a gitmesinin çok yüksek ihtimal olduğunu öne sürdü.