Ryan Babel devre arası gidiyor
Devre arası transfer döneminde Ryan Babel, Galatasaray'a veda edecek. Hollandalı yıldız Feyenoord'a imza atmak için gün sayıyor.
SPOR 30.12.2020, 09:49
Geçen sezon devre arasında Ajax'a giden, ancak pandemi ortaya çıkınca kulüple sözleşmesini feshetmek zorunda kalan ve bir süre boşta bekleyen Ryan Babel, bir kez daha ülkesine dönmeye hazırlanıyor.
Tecrübeli forvetin bu kez de Feyenoord ile transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi. Hollanda medyası, Babel'in ara transferde kiralık olarak Feyenoord'a gitmesinin çok yüksek ihtimal olduğunu öne sürdü.
3°
açık
Namaz Vakti 30 Aralık 2020
|İmsak
|06:13
|Güneş
|07:40
|Öğle
|12:40
|İkindi
|15:09
|Akşam
|17:30
|Yatsı
|18:51
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Leicester City
|16
|29
|3. Everton
|15
|29
|4. M. United
|14
|27
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Crystal Palace
|16
|19
|14. Newcastle
|14
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|14
|24
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12