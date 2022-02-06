Sakarya'da tribün çöktü: 3 yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Kazımpaşa Stadı’nda Kazımpaşa Birlik Spor’un altyapısında oynayan D.K., T.S. ve ismi henüz öğrenilemeyen 3 arkadaş, hazırlık maçı için stada geldi. Çocukların tribüne çıktığı esnada, tribün çöktü.

TRİBÜN ÇÖKTÜ

Yaşanan olayda zemine çakılan D.K. T.S. ve ismi henüz öğrenilemeyen 3 çocuk yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 ÇOCUK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı çocuklar olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DEMİR DİREKLERİN ÇÜRÜK OLDUĞU BELİRLENDİ

Çocuklardan birinin ayağında kırık oluştuğu öğrenilirken, olay sonrasında çöken tribünlerin alt kısmında yapılan incelemelerde ise tribünlerin ayakta kalmasını sağlayan demir direklerin çürük olması dikkatlerden kaçmadı.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.