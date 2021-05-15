Sakaryasporlu futbolcu Abdülaziz Solmaz, baba olduğunu antrenmanda öğrendi
Misli.com 2. Lig'de play-off çeyrek final rövanş maçı için hazırlıklarını sürdüren Sakaryaspor'da futbolcu Abdülaziz Solmaz, babalık sevincini antrenman sırasında yaşadı.
SPOR 15.05.2021, 13:46
Sakarya temsilcisi, 16 Mart Pazar günü sahasında karşılaşacağı Silahtaroğlu Vanspor maçı hazırlıklarını Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda sürdürdü.
Antrenman sırasında futbolcu Abdülaziz Solmaz, baba olduğunu yakınlarından aldığı telefonla öğrendi, mutluluk gözyaşlarına hakim olamadı.
Kulübün sosyal medya hesabından Solmaz'ın mutlu anlarına ilişkin videonun da yer aldığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Abdülaziz Solmaz, idman sırasında gelen telefon ile baba olduğunu öğrendi. Gülsüm ve Abdülaziz çiftini tebrik ediyor, Asilhan bebeğin şampiyonluk yolunda uğurumuz olacağına inanıyoruz. Hoş geldin Asilhan Bebek.
31°
açık
Namaz Vakti 15 Mayıs 2021
|İmsak
|03:39
|Güneş
|05:16
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:23
|Akşam
|19:41
|Yatsı
|21:12
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|39
|81
|2. Galatasaray
|39
|81
|3. Fenerbahçe
|39
|79
|4. Trabzonspor
|39
|68
|5. Sivasspor
|39
|62
|6. Hatayspor
|39
|61
|7. Alanyaspor
|39
|57
|8. Karagümrük
|39
|57
|9. Gaziantep FK
|39
|55
|10. Göztepe
|39
|51
|11. Konyaspor
|39
|49
|12. Rizespor
|39
|48
|13. Kasımpaşa
|39
|46
|14. Malatyaspor
|39
|45
|15. Başakşehir
|39
|45
|16. Antalyaspor
|39
|43
|17. Kayserispor
|39
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|39
|38
|20. Gençlerbirliği
|39
|38
|21. Denizlispor
|39
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|36
|83
|2. M. United
|36
|70
|3. Leicester City
|36
|66
|4. Chelsea
|36
|64
|5. Liverpool
|35
|60
|6. West Ham
|35
|58
|7. Tottenham
|35
|56
|8. Everton
|35
|56
|9. Arsenal
|36
|55
|10. Leeds United
|35
|50
|11. Aston Villa
|35
|49
|12. Wolverhampton
|35
|45
|13. Crystal Palace
|35
|41
|14. Southampton
|35
|40
|15. Burnley
|35
|39
|16. Newcastle
|36
|39
|17. Brighton
|35
|37
|18. Fulham
|35
|27
|19. West Bromwich
|35
|26
|20. Sheffield United
|35
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|36
|80
|2. Real Madrid
|36
|78
|3. Barcelona
|36
|76
|4. Sevilla
|36
|74
|5. Real Sociedad
|36
|56
|6. Real Betis
|36
|55
|7. Villarreal
|36
|55
|8. Celta de Vigo
|36
|50
|9. Athletic Bilbao
|36
|46
|10. Granada
|36
|45
|11. Osasuna
|36
|44
|12. Cádiz
|36
|43
|13. Levante
|36
|40
|14. Valencia
|36
|39
|15. Deportivo Alaves
|36
|35
|16. Getafe
|36
|34
|17. Huesca
|36
|33
|18. Real Valladolid
|36
|31
|19. Elche
|36
|30
|20. Eibar
|36
|30
Günlük GazetelerTümü