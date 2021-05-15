Sakaryasporlu futbolcu Abdülaziz Solmaz, baba olduğunu antrenmanda öğrendi

Sakarya temsilcisi, 16 Mart Pazar günü sahasında karşılaşacağı Silahtaroğlu Vanspor maçı hazırlıklarını Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda sürdürdü.

Antrenman sırasında futbolcu Abdülaziz Solmaz, baba olduğunu yakınlarından aldığı telefonla öğrendi, mutluluk gözyaşlarına hakim olamadı.

Kulübün sosyal medya hesabından Solmaz'ın mutlu anlarına ilişkin videonun da yer aldığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Abdülaziz Solmaz, idman sırasında gelen telefon ile baba olduğunu öğrendi. Gülsüm ve Abdülaziz çiftini tebrik ediyor, Asilhan bebeğin şampiyonluk yolunda uğurumuz olacağına inanıyoruz. Hoş geldin Asilhan Bebek.