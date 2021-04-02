Sakatlıktan dönen futbolculara tekme tokatlı karşılama!
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da futbolcular, sakatlıktan dönen Loicy Remy ve Aminu Umar için eşine az rastlanır bir hoş geldin karşılaması yaptı. Antrenman sahasında 2 futbolcuyu ortalarına alıp vurmaya başlayan futbolcuların görüntülerini Rizespor sosyal medya hesabı yayınladı.
SPOR 02.04.2021, 09:50
Süper Lig'de 34 puanla 13. sırada bulunan Çaykur Rizespor'da sakatlıklarını atlatan Loic Remy ve Aminu Umar takıma katıldı. Takımla birlikte antrenmana çıkan futbolculara arkadaşları ilginç bir hoş geldin karşılaması yaptı.
"HOŞ GELDİN SÜRPRİZİ"
Loic Remy ve Aminu Umar'a takım arkadaşları antrenman sonrası sürpriz yaptı. Çaykur Rizespor o görüntüleri, "Geçirdikleri sakatlık sürecinin ardından yeniden antrenmanlara başlayan Loic Remy ve Aminu Umar'a takım arkadaşlarından hoş geldin sürprizi" notuyla sosyal medya hesaplarından yayınladı.
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