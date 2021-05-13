Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'de oynanacak

UEFA, Şampiyonlar Ligi finali geçen sene koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den alınmıştı.

Bu sezon da İngiltere'nin baskısıyla koronavirüs önlemleri sebep gösterilip Türkiye'den alınması istenmişti.

Ayrıca İngiliz hükümeti Türkiye'yi riskli ülkeler listesine almıştı.

FİNAL PORTEKİZ'DE OYNANACAK

UEFA, yaşanan bu olaylar sonrasında yeni bir karar aldı.

Bu sezon 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final, UEFA'nın kararıyla Portekiz'de oynanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada,"Manchester City ve Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Portekiz'İn Porto şehrinde bulunan Estadio do Dragao'da oynanacaktır.

Final aslında İstanbul'da Atatürk Stadyumu'nda oynanacaktı ancak İngiltere'nin koronavirüs seyahat planlamasında Türkyie kırmızı listede olduğu için taraftarların maçı stadyumda izlemesi mümkün olmayacaktı.

UEFA ise 1 yıldan fazla süredir tribünlerden uzak olan taraftarların, yeniden stadyumda yer almalarının en doğrusu olduğuna inanıyor.

“İNGİLTERE KARANTİNA KURALLARINDA GEREKLİ MUAFİYETİ YAPMADI”

UEFA, maçın İngiltere'ye taşınmasını görüştü ancak İngiltere Futbol Federasyonu ve İngiliz yetkililer ile yapılan kapsamlı çalışmalara rağmen İngiltere karantina kurallarında gerekli muafiyet yapılamadı.

Portekizli yetkililer ve Portekiz Futbol Federasyonu, finale uygun bir yer bulmak için UEFA ile hızlı ve sorunsuz bir şekilde çalıştı. Portekiz, İngiltere için 'yeşil' kategorideki bir ülke olduğu için taraftarların ve oyuncuların ülkelerine dönüşte bir sıkınıt yaşanmayacak olması bir faktör oldu." ifadeleri kullanıldı.