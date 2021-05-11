Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den alınıp Portekiz'e verildi

Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı. Final Porto'nun stadı Estadio Dragao'da oynanacak. İngiltere hükümetinin UEFA ile yaptığı görüşmeler neticesinde bu karar alındı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Türkiye'nin kırmızı listede olmasından dolayı muafiyet tanımayacaklarını belirtmişti. TFF Başkanı Nihat Özdemir üç gün önce, "Kuzu kuzu gelecekler" açıklaması yapmasından dolayı eleştirilerin hedefi oldu.

SPOR 11.05.2021, 20:18
Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den alınıp Portekiz'e verildi

UEFA, Şampiyonlar Ligi finali için son kararını verdi. İstanbul'da oynanacak dev finalin Porto'ya alınması artık an meselesi.

Sky Sports'un haberine göre, İngiliz hükümetiyle görüşmeler yapan UEFA, finali Porto'nun stadı Estadio do Dragao'ya verme kararı aldı. UEFA'nın aldığı kararı 24 saat içinde duyurmaya hazırlandığı kaydedildi. Estadio do Dragao'da yapılacak finalde 11 bin seyircinin de tribünlere alınacağı bildirildi.

OYUNCULARA MUAFİYET YOK; KARANTİNA

Türkiye, İngiltere tarafından 'kırmızı listeye' alındığı için Şampiyonlar Ligi finaline gidecek futbolcuların, idarecilerin ve futbolseverlerin hükümet tarafından belirlenecek bir otelde 10 gün kalması gerekiyordu. İngiliz hükümeti, bu kuralda bir muafiyet tanınmayacağını UEFA'ya aktardı. UEFA, bu durumun EURO2020'de de forma giyecek birçok oyuncunun finalde oynayacak olmasından ötürü sıkıntıya girdi.

"KUZU KUZU GELECEKLER"

Nihat Özdemir, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınacağı iddiaları sonrasında, "Manchester City ve Chelsea, kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şeyimizle finale hazırız. Bütün tedbirler alınmış. UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hiçbir şekilde başka yere alınması söz konusu olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

#Türkiye #Şampiyonlar Ligi #Portekiz
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