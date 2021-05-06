Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda finalin adı belli oldu: Manchester City - Chelsea.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finale ilk bileti, PSG'yi eleyen Manchester City almıştı. Pep Guardiola'nın öğrencileri şampiyonluk için tanıdık bir rakiple karşı karşıya gelecekler.

İspanya'daki 1-1'lik maçın rövanşında Real Madrid'i Stamford Bridge'de konuk eden Chelsea, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Thomas Tuchel'in ekibine zaferi getiren gol, 28. dakikada Timo Werner ve 85. dakikada Mason Mount'tan geldi.

Man City'nin ilk, Chelsea'nin üçüncü finali

2005 yılında Liverpool ile Milan arasındaki efsanevi finale ev sahipliği yapan İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı, bu turnuvadaki ilk şampiyonluğunu arayan Manchester City ile organizasyonda daha önce bir kez mutlu sona ulaşan Chelsea'nin kapışmasına sahne olacak.

Manchester City, Guardiola yönetiminde geçirdiği beşinci sezonda kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi finaline yükselmeyi başardı.

Tuchel ile müthiş bir çıkış yakalayan Chelsea ise bu alanda rakibinden daha tecrübeli. Maviler üçüncü kez Kupa 1'de final oynayacaklar. Daha önce 2008 ve 2012 yıllarında finale yükselen Chelsea, 2008'de Manchester United'a kaybettikten sonra 2012'de Bayern Münih'i mağlup ederek bu turnuvayı kazanan ilk Londra takımı olmuştu.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Manchester City - Chelsea finali, 29 Mayıs Cumartesi günü saat 22:00'de oynanacak. Bu maçta tribünlere sınırlı sayıda seyirci alınması planlanıyor.