Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Chelsea oldu!

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ile Thomas Tuchel'li Chelsea, Avrupa'nın 1 numaralı kupasını müzesine götürmek için kozlarını paylaştı. Estadio do Dragao'da oynanan ve İspanyol hakem Mateu Lahoz'un yönettiği dev finalde kazanan Chelsea oldu. 42. dakikada Kai Havertz'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan Londra ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020/21 sezonunun en büyüğü oldu.