Şampiyonluk oranları güncellendi! En büyük düşüş Fenerbahçe'de oldu
Final turuna girilen Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Beşiktaş'ın 1.32'lik oranı 1.10 olarak belirlendi. Fenerbahçe ise sert düşüş yaşadı. Sarı-Lacivertliler'in 3.00 olan oranı 5.50'ye çıktı. Geçen hafta 8.50 verilen Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 9.00 olarak güncellendi. Geçtiğimiz hafta en büyük düşüşü Galatasaray yaşamıştı.
SPOR 30.04.2021, 15:31
Beşiktaş'ın Rize'deki galibiyeti ve Fenerbahçe'nin Alanya beraberliğinin ardından şampiyonluk oranlarında değişim oldu. Beşiktaş'ın ipi göğüsleme ihtimali daha kuvvetli görülürken, Fenerbahçe'de de büyük düşüş yaşandı. Geçen hafta en sert düşüşü Galatasaray yaşamıştı, bu hafta aynı senaryoyu Fenerbahçe oynadı.
2.50'LİK DEĞİŞİM
Geçen hafta şampiyonluk oranı 3.00 olan Fenerbahçe'ye bu haftaki sonuçların ardından 5.50 oran verildi. Beşiktaş'taki ihtimal ise 0.22 değerinde artış gösterdi. Galatasaray, şampiyonluk favorileri arasında diğer rakiplerinden daha aşağıda görüldü.
İki haftalık oranlar:
Beşiktaş: 1.10
Fenerbahçe: 5.50
Galatasaray: 9.00
GEÇEN HAFTANIN ORANLARI
Beşiktaş: 1.32
Fenerbahçe: 3.00
Galatasaray: 8.50
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|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|36
|78
|2. Fenerbahçe
|36
|73
|3. Galatasaray
|36
|72
|4. Trabzonspor
|37
|64
|5. Hatayspor
|36
|57
|6. Alanyaspor
|37
|57
|7. Sivasspor
|36
|55
|8. Gaziantep FK
|36
|54
|9. Karagümrük
|36
|51
|10. Göztepe
|36
|48
|11. Antalyaspor
|37
|43
|12. Konyaspor
|36
|42
|13. Rizespor
|36
|42
|14. Malatyaspor
|36
|40
|15. Başakşehir
|36
|40
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|38
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|38
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|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|32
|64
|2. Giresunspor
|32
|64
|3. Samsunspor
|32
|64
|4. İstanbulspor
|32
|60
|5. Altay
|32
|57
|6. Altınordu
|32
|54
|7. Ankara Keçiörengücü
|32
|52
|8. Ümraniye
|32
|50
|9. Tuzlaspor
|32
|47
|10. Bursaspor
|32
|43
|11. Bandırmaspor
|32
|39
|12. Boluspor
|32
|38
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Adanaspor
|32
|34
|15. Menemenspor
|32
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|32
|29
|17. Ankaraspor
|32
|26
|18. Eskişehirspor
|32
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|33
|77
|2. M. United
|33
|67
|3. Leicester City
|33
|62
|4. Chelsea
|33
|58
|5. West Ham
|33
|55
|6. Liverpool
|33
|54
|7. Tottenham
|33
|53
|8. Everton
|32
|52
|9. Leeds United
|33
|47
|10. Arsenal
|33
|46
|11. Aston Villa
|32
|45
|12. Wolverhampton
|33
|41
|13. Crystal Palace
|32
|38
|14. Burnley
|33
|36
|15. Southampton
|32
|36
|16. Newcastle
|33
|36
|17. Brighton
|33
|34
|18. Fulham
|33
|27
|19. West Bromwich
|33
|25
|20. Sheffield United
|33
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|33
|73
|2. Real Madrid
|33
|71
|3. Barcelona
|33
|71
|4. Sevilla
|33
|70
|5. Real Sociedad
|33
|53
|6. Real Betis
|33
|50
|7. Villarreal
|33
|49
|8. Granada
|33
|45
|9. Athletic Bilbao
|33
|42
|10. Celta de Vigo
|33
|41
|11. Osasuna
|33
|40
|12. Levante
|33
|38
|13. Cádiz
|33
|37
|14. Valencia
|33
|36
|15. Getafe
|33
|34
|16. Deportivo Alaves
|33
|31
|17. Real Valladolid
|33
|30
|18. Elche
|33
|30
|19. Huesca
|33
|27
|20. Eibar
|33
|23
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