Şampiyonluk Sergen'e ağır geldi! 23 milyon TL zam istiyor

Beşiktaş'ta yaşadığı şampiyonlukla kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Sergen Yalçın'ın yeni sözleşme imzalamak için yüklü bir zam talep ettiği öne sürüldü.

FİNALİN ARDINDAN MASAYA OTURULACAK

Fanatik'te yer alan habere göre; Yönetimin, yeni kontrat için Türkiye Kupası finalinin ardından masaya oturacağı başarılı çalıştırıcının, maaşında artış beklediği bildirildi. Mevcut kontratında senelik 7 milyon TL kazanan Sergen hocanın, talebinin yıllık 30 milyon TL civarında olduğu konuşuluyor.