Saracchi'nin yerine Yairo Moreno!
1.5 yıllık kiralık sözleşmesi bu sezon sonunda tamamlanacak olan Marcelo Saracchi ile oyuncunun sakatlık problemleri ve yüksek bonservisi nedeniyle ayrılma kararı alındı. Uruguaylı sol bekinin alternatifini Meksika'da bulan Galatasaray, Leon'da forma giyen ve sezon sonunda serbest kalacak olan Yairo Moreno ile ilgilenmeye başladı.
SPOR 17.02.2021, 19:11
Galatasaray'dan son dakika transfer gelişmesi! Leipzig'den bir buçuk yıllığına kiralanan Marcelo Saracchi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Alman kulübünün bonservisini 5 milyon Euro olarak belirlediği Saracchi ile Galatasaray devam etmeyi düşünüyor. Sarı-kırmızılılar sık sakatlandığı için Uruguaylı sol beke 5 milyon Euro ödemek istemiyor.
Saracchi'nin alternatifi Meksika'da bulundu. Galatasaraylı scoutlar, Leon'da forma giyen Yairo Moreno'yu takip etmeye başladı. Sezon sonunda serbest kalacak 25 yaşındaki Kolombiyalı sol bek için girişimde bulunulacak.
16 maçta 2 gol atan Moreno'ya geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor ve sezon sonunda sözleşmesi sona erdiği için bonservis ödenmeyecek.
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