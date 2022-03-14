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Saran Group'tan yayın ihalesine ilişkin açıklama: Gerekli sözleşmeler imzalandı

Türkiye Süper Lig'i yayın ihalesine giren gruplar arasında yer alan Saran Group'tan ihalelerdeki son duruma ilişkin açıklama geldi. Saran Group, Süper Lig yayın ihalesinde 1-B (hafta sonu 68 maç) ve 1-C (hafta içi 36 maç) paketleri için gerekli imzaların, verilen süreden önce TFF'ye iletildiğini belirtti. Ayrıca ihalelere alternatif olarak SüperLig TV projesinin de kuvvetle desteklendiği dile getirildi.

SPOR 14.03.2022, 12:46
Saran Group'tan yayın ihalesine ilişkin açıklama: Gerekli sözleşmeler imzalandı

Türk futbolseverlerin merakla beklediği Süper Lig yayın ihalesinde sona doğru geliniyor. İhaleye giren şirketler arasında yer alan Saran Group'tan süreçteki son duruma ilişkin açıklama geldi. Saran Group, Süper Lig yayın ihalesinde 1-B (hafta sonu 68 maç) ve 1-C (hafta içi 36 maç) paketleri için gerekli sözleşmeyi imzaladığını duyurdu.

Saran Media Group'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Paket 1-B, 1-C, 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'nin imzalanması için tarafımıza 14 Mart 2022 Pazartesi saat 17.00'ye kadar süre tanınmıştır. Saran Media Group olarak, bu sürenin dolmasını beklemeden ilgili sözleşmeleri 11 Mart Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla da birlikte TFF'ye teslim etmiş bulunuyoruz."

Açıklamada, ihale sürecinde alternatif olarak sunulan SüperLig TV proje ve vizyonunun da kuvvetle arkasında olunduğu kaydedildi.

Diğer yandan TRT de, yayın ihalesinde 1-D (1. Lig yayın hakları ve Süper Lig özet) ve 1-F (Süper Lig radyo yayın hakları) paketleri için gerekli sözleşmelerin TFF'ye teslim edildiğini duyurdu.

TRT Spor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TRT olarak Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesi kapsamında yer alan Paket 1-D ve Paket 1-F'ye ilişkin sözleşmeleri TFF'ye teslim ettik." ifadesine yer verildi.

#Saran Group #sözleşme #yayın ihalesi
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