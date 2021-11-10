Sarı-kırmızılı takım Muslera'nın yerine İrfan Can'ı aldı!
Galatasaray, İrfan Can Eğribayat transferini büyük oranda bitirdi. 23 yaşındaki kalecinin, bir aksilik olmazsa ocak ayında Galatasaray formasını giyeceği açıklandı.
SPOR 10.11.2021, 16:35
Yaşı ilerleyen Muslera'nın sezon başındaki performansı kuşku yarattı. Uruguaylı kaptanın alternatifinin olmaması da başka bir sıkıntı. Galatasaray, Göztepe'nin 1998 doğumlu kalecisi İrfan Can Eğribayat'la prensipte anlaştı.
"OCAK AYINDA ASLAN"
Galatasaray'a çok yakın olan duayen gazeteci Süleyman Rodop, bu transferin bittiğini ifade etti. Rodop, "İrfan Can ocak ayında Galatasaray'da diyebiliriz" diye konuştu.
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