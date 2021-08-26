Sarı-Kırmızılı takımda 4'lü veda!

Olimpiu Morutan'ın imzasıyla beraber 9'uncu transferini yapan Aslan'da satış gündemi de hareketlendi. Marcao'nun vedası kapıda. Radamel Falcao, Ryan Babel ve Mostafa Mohamed'le de yolların ayrılması an meselesi.

MARCAO SATIŞI

Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray, Marcao'nun satışından yüksek bir gelir bekliyor. Ancak beklenen rakamın altına satış yapılmayacak. Marcao'nun takımda kalma durumu, diğer üç futbolcuya göre daha fazla. Maaş yükünü de azaltmaya çalışan Cim-Bom, bu konuda en çok Falcao'da sorun yaşadı.

AYRILMAK İSTİYOR

Sarı-kırmızılılarda fesih için kararlı olduklarını oyuncuya iletti. Kolombiyalı yıldız da artık uzlaşma aşamasına geldi. Galatasaraylı yetkililerle, Falcao arasında fesih görüşmeleri başladı. Sarı-kırmızılılar iki tarafın da mutlu olacağı bir anlaşmayla bu defteri kısa sürede kapatmayı hedefliyor.

FEGHOULİ VE DİAGNE KALIYOR

Sezonun açılışında takımın yıldızlarından olan Feghouli ve Diagne'nin, kadroda tutulmasına karar verildi. Feghouli'nin indirim yapması bekleniyor. 2,5 milyon euro maaşı olan Babel, iyice gözden düştü. Bedelsiz şekilde, anlaşma sağladığı bir takıma gitmesine izin verilecek.

MOSTAFA FRANSA YOLCUSU

Galatasaray yönetimi, Mostafa Mohamed'e Fransa Ligi'nde ilgi olduğunu doğruladı. Satılma ihtimali de hiç azımsanmayacak düzeyde