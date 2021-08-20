Sarı-kırmızılı takımdan gönderileceği düşünülen Marcao hakkında Burak Elmas'tan olay çıkış
Başkan Burak Elmas, takım arkadaşı Kerem'i yumrukladığı için 8 maç ceza alan Marcao hakkında TFF'ye yüklendi. Elmas, "Biz Marcao'ya verilen cezanın ne kadar hukuksuz olduğunu düşünsek de Tahkim'e itirazda bulunmayacağız. Kulüp içinde de disiplin yönetmeliğimiz gereğince yaptırım yapacağız" ifadelerini kullandı.
Sarı-Kırmızılar'ın Başkanı Burak Elmas, TFF ile olan köprüleri yaktı. Elmas, kulüp televizyonunda Oğulcan Çağlayan hakkında verilen kararlar üzerine sert göndermeler yaptı. Marcao hakkında söyledikleri ise dikkat çekti.
İşte Elmas'ın açıklamalarından satır başları:
"İTİRAZDA BULUNMAYACAĞIZ"
"Biz Marcao'ya verilen cezanın her ne kadar hukuksuz ve hakkaniyetsiz olduğunu düşünsek de tahkim kuruluna itirazda bulunmayacağız. Kulüp içinde de disiplin yönetmeliğimiz gereğince yaptırım yapacağız...
"KAN DAVASINA DÖNDÜ"
Görüşmelerimiz bir aşamaya geldi. Bazı oyuncuları kiralık ve bonservisiyle Rizespor'a verme ve belli bir ödeme ile anlaşma aşamasına geldik. Amacımız çok kıymetli oyuncumuzun bir an önce sahaya dönmesi ve Rizespor ile ilişkilerimizi normalleştirmekti.
"TARİH KIRAN'LA UZLAŞMAK İÇİN UĞRAŞTIK"
Bu meselede uzlaşmak için uğraştık. Sayın Tahir Kıran da ciddi çaba sarfetti. Kıran'a camiadan büyük bir baskı var. Aslında Rizespor camiası ile Galatasaray camiasının hiçbir problemi yok ama bir kesim, bazı isimler, bunu bir kan davasına çevirmeyi arzu ediyorlar.
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