Sarı-Lacivertli takım, Mame Thiam'ı 1,5 milyon euroya Kayserispor'a sattı

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan 28 yaşındaki forvet oyuncusu Mame Thiam, Kayserispor kadrosuna dahil oldu. Sarı-Kırmızılı ekip, bu transfer için Fenerbahçe'ye 1,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

SPOR 23.08.2021, 14:41
Sarı-Lacivertli takım, Mame Thiam'ı 1,5 milyon euroya Kayserispor'a sattı

Kayserispor'un Thiam için ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-kırmızılılar Thiam için Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

3 YILLIK MUKAVELE

2020 yılında Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak gelen Thiam, sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılmıştı. Thiam, Kayserispor'la 3 yıllık mukavele imzalayacak.

"CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"

Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından transferi duyurmuş ve "Senegal Milli Takımı forvetlerinden Mame Baba Thiam çarşamba aramıza katılıyor. Camiamıza hayırlı olsun" açıklamasını yapmıştı.

#Fenerbahçe #Mame Thiam #Kayserispor #AksuTV #aksutv haber
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