Selçuk İnan futbolu bıraktı

Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Selçuk İnan, bu sezon sonu itibarıyla profesyonel kariyerini sonlandıracağını açıkladı.

SPOR 19.07.2020, 14:56
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Selçuk İnan futbolu bıraktı

Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısına teknik direktör Fatih Terim ile katılan Selçuk İnan, "Bugün size hayatımın en önemli parçası olan futbolculuk kariyerimi bu sezon itibarıyla sonlandırdığımı söylemek için buradayım." dedi.

Aldığı karar konusunda uzun süre düşündüğünü dile getiren tecrübeli futbolcu, "Aylarca düşündüm, hocamızla da istişare ettim. Kolay olmadı ancak böyle bir karar aldık. Bu vesileyle buraya geldiğimde de yanımda olan, giderken de yanımda olan hocama bana göstermiş olduğu sevgiden, vermiş olduğu değerden dolayı çok teşekkür ederim. Onun bende yeri ayrı, onu çok seviyorum. " diye konuştu.

"Futbolu bırakırken hüzünlüyüm ama hiç üzgün değilim"

Galatasaray'da forma giyerek hayalini gerçekleştirdiğini aktaran Selçuk İnan, şunları kaydetti:

"Çocukluk hayalim olan Galatasaray'da futbol oynamak, bu formayı terletmek ve kaptanlığını yapmak benim için bir onurdu. Başarılarında, başarısızlıklarında 9 sene boyunca beraber olmak benim için bir onurdu. Futbolu bırakırken hüzünlüyüm ama hiç üzgün değilim. Çünkü futbolculuk kariyerimdeki her şeyi en sevdiğim, gönül verdiğim formayla başardım. Bu benim için çok önemliydi. Bu vesileyle asıl cefayı çeken büyük Galatasaray taraftarına da bir şey söylemek istiyorum. Onları çok seviyorum, onlarla büyük başarılar yakaladım, yaşadım. Onlardan ayrılmak biraz zor olacak ama dışarıda göstermiş oldukları sevgi ve saygı benim için hiçbir şeye değişilmez. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Her zaman kalbimde olacaklar. Onları hiçbir zaman unutmayacağım."

"Galatasaray'a hizmet etmek için her zaman burada olacağım"

Selçuk İnan, Galatasaray'a bundan sonra da hizmet etmek istediğini vurgulayarak, "Allah nasip ederse, hocamın takdiriyle ne görev verirlerse Galatasaray'a hizmet etmek için her zaman ben burada olacağım. Yöneticilerimize, başkanımıza, herkese tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu camiada kaptanlık yaptım. Burada oynarken evlendim, burada oynarken baba oldum. Birçok şeyi burada yaşadım. Basın mensuplarına da teşekkür ediyorum. Onlar da hep bizimle beraber oldular. Her şeyin bir sonu var, bitiyor. Bu da bitti. Her sonun da bir başlangıcı var. Bundan sonra ne olacağına bakacağız. Hepinizi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolunun kararını açıklarken, duygusal anlar yaşadığı gözlendi.

#Süper Lig #Selçuk İnan #spor
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