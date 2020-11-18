Semih Şentürk Fenerbahçe'ye geri döndü

Fenerbahçe Kulübünün eski futbolcusu Semih Şentürk, sarı-lacivertlilerin futbol akademisi antrenörlüğüne getirildi.

SPOR 18.11.2020, 17:53 18.11.2020, 17:54
Semih Şentürk Fenerbahçe'ye geri döndü

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe formasını 'genç Semih' olarak yıllarca sırtında taşıyan Semih Şentürk, kariyerine Fenerbahçe Futbol Akademisinde genç sporcularımızı yetiştirerek devam edecek. Kendisine Fenerbahçe futbol akademisi antrenörü olarak yeni kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

#Semih Şentürk #Fenerbahçe
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