Sergen Yalçın: Kazanacak bir oyun oynamadık

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"Bazı oyuncularımızın performansı çok aşağıda. Takımın gol atmasına izin verir bir görüntü sergiledik. Beklentinin altında bir sonuç ama futbolda böyle oyunlar var. Kazanacak bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum."

"Kendi sahamızda kazanmak istiyorduk ama oyun sadece kağıt üzerinde oynanmıyor. 2-0'dan sonra takımın verdiği tepki ve mücadele iyi değildi. Takım olarak da aşağı seviyedeyiz. Rakibin gol atmasına ve penaltı atmasına müsade eder seviyedeydik."

Rakipten iki oyuncunun kırmızı kart görmesi gerekiyordu

"Her şeye rağmen rakipten iki oyuncunun kırmızı kart görmesi gerekiyordu, Halis Özkahya pas geçti. Atılması gereken oyuncuyu oyundan çıkarttılar. Aynı Kasımpaşa maçında olduğu gibi."

"Aboubakar belki yarın antrenmanlara başlar. Başlarsa salı günü için konuşacağız."