Sivasspor, Avrupa'da 2'de 0 yaptı!

Sivasspor ile Maccabi Tel Aviv, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Maccabi Tel Aviv 2-1 kazandı.

İlk yarıda iki takımda pozisyona girmekte zorlanırken soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya etkili başlayan Sivasspor, Kayode'nin 55. dakikada kaydettiği golle öne geçti: 1-0. İyi oynadığı maçta öne geçen Sivasspor için bir anda her şey tersine döndü. Camara 67. dakika penaltı yaptırdı ve ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı. Penaltı vuruşunda topun başına gelen Biton 69. dakika eşitliği yakaladı: 1-1. 10 kişi kalan Sivasspor karşısında ataklarını sıklaştıran İsrail ekibi 74. dakikada Peretz'in golüyle öne geçti: 1-2. Maçta başka gol olmadı ve Maccabi Tel Aviv sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Sivasspor 0 puanda kaldı. İsrail temilsicisi Maccabi Tel Aviv ise puanını 6'ya çıkardı.

Sivasspor grubun 3. maçında sahasında Azerbaycan ekibi Karabağ'ı konuk edecek. Maccabi Tel Aviv ise deplasmanda İspanyol temsilcisi Villarreal'le karşılaşacak.