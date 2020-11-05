Sivasspor, Avrupa'da ilk galibiyetini aldı

Sivasspor ile Karabağ, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Sivasspor 2-0 kazandı.

İlk yarıya etkili başlayan Sivasspor, Caner Osmanpaşa'nın 11. dakikada kaydettiği golle öne geçti. İlk yarının kalan dakikalarında rakibine pozisyon vermeyen ve birçok gol fırsatını değerlendiremeyen Sivasspor soyunma odasına 1-0 üstün girdi.



İkinci yarıda topu rakibine bırakan ve hızlı hücumlarla gol arayan Sivasspor, 88. dakikada Kayode'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Sivasspor ile Karabağ, grubun 4. haftasındaki maçta bu kez Azerbaycan'da karşı karşıya gelecek.



Bu sonuçla Sivasspor puanını 3'e çıkardı. Karabağ ise 0 puanda kaldı.