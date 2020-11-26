Sivasspor Avrupa'da yoluna doludizgin devam ediyor
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, I Grubu'ndaki 4. maçında Azerbaycan ekibi Karabağ'ı 3-2 mağlup etti.
Karabağ ile Sivasspor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Sivasspor 3-2 kazandı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Karabağ, 8. dakikada Zoubir'in golüyle öne geçti: 1-0. Yenik duruma düşen Sivasspor baskısını arttırdı ve 40. dakikada Kone'nin penaltıdan kaydettiği golle beraberliği yakaladı: 1-1. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
İkinci yarı gollerle başladı. Karabağ, 51. dakikada Matic'in golüyle yeniden öne geçti: 2-1. Sivasspor'da ikinci yarıda oyuna dahil olan Kayode'nin kaydettiği golle skora yeniden eşitlik geldi: 2-2. Maçın son bölümünde baskısını arttıran Sivasspor, 79. dakikada Kone ile öne geçti: 2-3. Maçta başka gol olmadı ve temsilcimiz Sivasspor sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Sivasspor puanını 6'ya çıkardı. Karabağ ise henüz puanla tanışamadı.
Sivasspor gelecek hafta sahasında İspanyol ekibi Villarreal'le karşılaşacak. Karabağ ise Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek.
MAÇ TABLOSU
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Jakob Kehlet, Heine Sorensen, Lars Hummelgaard (Danimarka)
Karabağ: Mahammadaliyev, Guerrier, Garayev, Medina, Jafarguliyev, Matic, İbrahimli, Bayramov (Dk. 66 Romero), Owusu, Zoubir, Emreli
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın (Dk. 20 Cofie), Claudemir, Yasin Öztekin (Dk. 90+2 Camara), Gradel, Ninga (Dk. 57 Kayode), Kone
Goller: Dk. 8 Zoubir, Dk. 51 Matic (Karabağ), Dk. 40 Kone (Penaltıdan) ve 79, Dk. 58 Kayode (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Samassa, Dk. 62 Goiano, Dk. 90+1 Yasin Öztekin (Demir Grup Sivasspor), Dk. 40 Garayev, Dk. 58 Owusu (Karabağ)
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