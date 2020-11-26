Sivasspor Avrupa'da yoluna doludizgin devam ediyor

Karabağ ile Sivasspor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Sivasspor 3-2 kazandı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Karabağ, 8. dakikada Zoubir'in golüyle öne geçti: 1-0. Yenik duruma düşen Sivasspor baskısını arttırdı ve 40. dakikada Kone'nin penaltıdan kaydettiği golle beraberliği yakaladı: 1-1. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı gollerle başladı. Karabağ, 51. dakikada Matic'in golüyle yeniden öne geçti: 2-1. Sivasspor'da ikinci yarıda oyuna dahil olan Kayode'nin kaydettiği golle skora yeniden eşitlik geldi: 2-2. Maçın son bölümünde baskısını arttıran Sivasspor, 79. dakikada Kone ile öne geçti: 2-3. Maçta başka gol olmadı ve temsilcimiz Sivasspor sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 6'ya çıkardı. Karabağ ise henüz puanla tanışamadı.

Sivasspor gelecek hafta sahasında İspanyol ekibi Villarreal'le karşılaşacak. Karabağ ise Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek.

MAÇ TABLOSU

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Jakob Kehlet, Heine Sorensen, Lars Hummelgaard (Danimarka)

Karabağ: Mahammadaliyev, Guerrier, Garayev, Medina, Jafarguliyev, Matic, İbrahimli, Bayramov (Dk. 66 Romero), Owusu, Zoubir, Emreli

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın (Dk. 20 Cofie), Claudemir, Yasin Öztekin (Dk. 90+2 Camara), Gradel, Ninga (Dk. 57 Kayode), Kone

Goller: Dk. 8 Zoubir, Dk. 51 Matic (Karabağ), Dk. 40 Kone (Penaltıdan) ve 79, Dk. 58 Kayode (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Samassa, Dk. 62 Goiano, Dk. 90+1 Yasin Öztekin (Demir Grup Sivasspor), Dk. 40 Garayev, Dk. 58 Owusu (Karabağ)