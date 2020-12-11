Sivasspor Avrupa'ya veda etti!

Maccabi Tel Aviv'le Sivasspor Bloomfield Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Maccabi Tel Aviv, 1-0 kazandı.

İlk yarıda iki takımda kontrollü bir oyun sergiledi ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi.

İkinci yarıda topa daha çok sahip olan taraf Sivasspor olsa da Maccabi Tel Aviv, 66. dakikada Saborit'in golüyle öne geçti: 1-0. Maçta başka gol olmadı ve İsrail temsilcisi sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Sivasspor, karşılaşması kazansaydı adını bir üst tura yazdıracaktı. Yigidolar bu sonuçla grubu 6 puanda ve 3. sırada tamamladı. Maccabi Tel Aviv ise 11 puanla Villareal'in ardından üst turu yükseldi.