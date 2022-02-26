Sivasspor - Beşiktaş karşılaşması
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
SPOR 26.02.2022, 19:02 26.02.2022, 19:36
1' İlk düdük geldi ve Sivas'ta maç başladı.
3' Welinton yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Welinton
4' Fayçal, kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında Montero'nun müdahalesiyle top kornere çıktı.
12' GOL! Batshuayi, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.Gol - Michy Batshuayi
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İLK 11'LER!
SİVASSPOR: Muammer, Caner, Goutas, Camara, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Henrique, Erdoğan, Yatabare.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Umut, Necip, Atiba, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Batshuayi.
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