Sivasspor deplasmanda Göztepe'yi 5 golle geçti

13. dakikada sol kanattan Gradel'in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortada Boyd'un müdahale ettiği top filelere gitti. Hakem Yasin Kol'un santrayı gösterdiği pozisyonun ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine, Boyd'un meşin yuvarlağa elle dokunduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

23. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Mihojevic'in geri pasında kaleci İrfan Can'ın kontrol edemediği topu kapan Yatabare, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

32. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Soner'in şutunda, kaleci Ali Şaşal topu kornere çeldi.

38. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Gradel'in yaptığı ortada kaleci İrfan Can'ın uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Fajr'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

41. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin yaptığı ortada Mihojevic'in müdahale edemediği topla buluşan Boyd, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.

45+1. dakikada ani gelişen Demir Grup Sivasspor atağında topla buluşan Boyd, sağdan ceza sahasına girip kaleciyi de çalımladıktan sonra yaptığı vuruşla skoru 4-0 yaptı.

Müsabakanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 4-0 üstün kapattı.

İkinci yarı

Karşılaşmanın 55. dakikasında Demir Grup Sivasspor farkı 5'e çıkardı. Sol kanattan Tyler Boyd'un yaptığı ortada kaleci İrfan Can'ın uzaklaştırdığı top savunma oyuncularına da çarpan top Yatabare'ye geldi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-5.

60. dakikada Göztepe ilk golünü buldu. Tripic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cherif Ndiaye, sağ çapraz pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-5.

66. dakikada ev sahibi ekip farkı 3'e indirdi. Sol kanattan Tripic'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Jahovic'in kafayla indirdiği topu arka direkte Titi gole çevirdi: 2-5.

84. dakikada sol çapraz pozisyonda topla buluşan Gradel'in sert şutunda, kaleci İrfan Can'ın da müdahale ettiği top direğe çarpıp kornere gitti.

90+2. dakikada Göztepe bir gol daha üretti. Ceza sahası içinde topla buluşan Diabate'nin şutunda, savunma oyuncularının müdahalesine rağmen meşin yuvarlak çizgiyi geçti: 3-5.

Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 5-3 üstün tamamladı.

Sivasspor yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı

Göztepe'yi 5-3 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'un yenilmezlik serisi 8 maça yükseldi.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Mustapha Yatabare, Faycal Fajr ve Tyler Boyd'un (2) golleriyle 4-0 önde tamamlayan kırmızı beyazlılar, ikinci yarıda Yatabare ile farkı 5'e çıkardı. Göztepe, Cherif Ndiaye, Christian Titi ve Fousseni Diabate ile üç gol bulmasına rağmen, Sivasspor müsabakadan 5-3 galip ayrıldı.

Ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Demir Grup Sivasspor, bu karşılaşmalarda aldığı 4 galibiyet ve 4 beraberlikle 16 puan topladı.

Bu sonuçla puanını 40'a çıkaran ve Göztepe'yi geride bırakan Demir Grup Sivasspor, 9. sıraya yükseldi. Göztepe ise 39 puanda kalarak 10. sıraya geriledi.

Bu sezon daha önce MKE Ankaragücü'ne 4 gol atan Sivasspor, Göztepe filelerini 5 kez havalandırarak en yüksek skoruna ulaştı.

Göztepe, 5 maçlık yenilmezlik serisinin ardından geçen hafta MKE Ankaragücü'ne yenildikten sonra, Sivasspor maçından da puansız ayrıldı.

Toplam 8 golün atıldığı karşılaşma, bu sezon Çaykur Rizespor'un MKE Ankaragücü'nü 5-3 yendiği müsabakayla birlikte en fazla skor üretilen maçlardan biri oldu.

Demir Grup Sivasspor'da Yatabare 8, Fajr 4 ve Boyd da 3. golüne ulaştı. Göztepe'de Cherif Ndiaye 9. golünü atarken, 2018-2019 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı takımda mücadele eden Titi ise İzmir ekibinde ilk kez fileleri havalandırdı.

Çalımbay: Takımımdan çok memnunum

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, rakiplerinin MKE Ankaragücü maçı dışında son dönemde başarılı sonuçlar aldığını kaydetti. Maça çok iyi başladıklarını kaydeden Çalımbay, şöyle konuştu:

"Bir deplasman takımı olarak 50 dakika çok iyi oynadık ve çok güzel bir skor yakaladık. Her türlü riski aldı Göztepe, yoğun bir hücum oynamaya başladı. İleride çok oyuncu bırakarak oynadı, daha dikkatli olmamız lazımdı. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek daha farklı netice alabilirdik."

Attıkları 5. golden sonra Göztepe'nin istedikleri gibi oynamaya başladığını kaydeden Çalımbay, "Takımımdan çok memnunum, maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettiler. Aldığımız çok iyi bir galibiyet. Takımımı tebrik ediyorum." dedi.

Karaman: ilk yarıdaki oyunu kabul etmek mümkün değil

Göztepe'nin teknik direktörü Ünal Karaman, bunun ne ilk ne de son mağlubiyetleri olduğunu söyledi.

Futbolda her türlü sonuçla karşılaşılabildiğini vurgulayan Karaman, "Şartlar ne olursa olsun saha içerisinde duruş gösteren, mücadele eden bir takım olmak zorundayız. Her ne kadar oyun karakterimiz sert ve rakibe yakın oynamaya müsait olmasa bile, çalışılanlar üzerinde azami hassasiyet gösteren bir yapı içerisinde olmamız gerekiyordu. Kalemizi bulan 5 tane şut ve yediğimiz 5 tane gol var. İlk yarının son 7-8 dakikalık bölümünde yediğimiz üç tane gol var. Bu asla kabul edebileceğimiz bir konu değil. Kendi içimizde çok farklı şeyleri, çok farklı şekilde konuşacağız. Ne olursa olsun, bu camianın kendine ait bir kültürü var ama bu benim de kabul edeceğim bir oyun tarzı kesinlikle değil." diye konuştu.

"Eğer biz beraber yürüyeceksek, nasıl biz bazı şartları kabul ediyorsak, oyuncularımız da kabul etmeliler." diyen Karaman, "Onun için ayakları yere basmalı. 'Aldığımız puanlar bu sene için yeterli.' deniyorsa, ben geçmiş dönemlerde Türkiye'de birçok şeye şahitlik ettim. Eğer arkamızda hoş anılar bırakarak ayrılmak istiyorsak, biraz daha kendimizi hesaba kitaba çekmemiz gereken bir müsabaka." ifadelerini kullandı.

Karaman, ilk yarıdaki oyunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını yineleyerek, şunları söyledi:

"İkinci yarı direnç gösteren, oynamak isteyen, maçı yaşayan bir takım vardı. Şartlar ne olursa olsun çok üzüldüğüm bir müsabakaydı. Yenilgiden öte, tavır, davranış, futbola saygı... Geldiğim günden itibaren söylediğim bir şey var, benim oyuncum kendisini aşmaya gayret göstermeli. Bulunduğu pozisyon ve rakibin ismi ne olursa olsun, kendisine yakışacak oyun karakterinde olmalı. Ben bugün özellikle ilk yarıda bunu görmedim. Bu açıdan son derece üzgünüm. Kendimizi de oyuncularımızı da hesaba çekeceğiz. İnşallah bundan sonra daha farklı oyun karakteri içerisinde olan bir Göztepe izletmeye gayret göstereceğiz."