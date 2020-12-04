Sivasspor kaybetse de şansını sürdürdü

Sivasspor'la Villarreal Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Villarreal 1-0 kazandı.

İlk yarıda topa daha çok sahip olan ve Sivasspor'a gol fırsatı vermeyen Villarreal, girdiği pozisyonları pozisyonları değerlendiremedi. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.



İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren Villarreal, 75. dakikada Chukwueze'nin kaydettiği golle öne geçti. Maçta başka gol olmadı ve İspanyol ekibi sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Sivasspor bu sonuçla 6 puanda kaldı. Villarreal ise puanını 13'e yükseltti. Yigidoların grupta çıkma mücadelesi verdiği Maccabi Tel Aviv gruptaki diğer maçta Karabağ ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 8'e taşıdı.

Sivasspor grubun son maçında deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'le karşı karşıya gelecek. Yigidolar, karşılaşmayı kazanması halinde gruptan çıkarak adını son 32 turuna yazdıracak. Villarreal ise sahasında Karabağ'ı ağırlayacak.

PUAN DURUMU:

MAÇ TABLOSU

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Duje Strukan, Goran Perica, Alen Jaksic (Hırvatistan)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Ziya Erdal, Cofie (Dk. 82 Claudemir), Fajr, Yasin Öztekin, Robin Yalçın (Dk. 77 Kone), Gradel, Yatabare (Dk. 80 Ninga)

Villarreal: Rulli, Costa (Dk. 77 Estupinan), Mori, Foyth, Pena, Baena (Dk. 68 Parejo) , İborra, Coquelin (Dk. 68 Trigueros), Nino, Chukwueze (Dk. 77 Moreno), Kubo (Dk. 58 Pino)

Gol: Dk. 75 Chukwueze (Villarreal)

Sarı kartlar: Dk. 60 Fajr, Dk. 79 Appindangoye (Demir Grup Sivasspor), Dk. 61 Pena (Villarreal)