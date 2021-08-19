Sivasspor, sahasında Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 2-1 mağlup oldu.

SPOR 19.08.2021, 22:55
Sivasspor, sahasında Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 2-1 mağlup oldu.

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#UEFA #Sivasspor #Kopenhag #AksuTV #AksuTVHaber
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