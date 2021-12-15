Sivasspor taraftarının küfrünü duyan Fatih Terim öfkeden deliye döndü
Sivasspor maçının son anlarında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yer aldığı loca ile yan locadakiler arasında arbede yaşanmıştı. Bir Sivasspor taraftarının deneyimli hocanın yanındakilere, "S.. gidin" şeklinde küfür etmesinin ardından Fatih Terim'in çılgına döndüğü anlara ait görüntüler ise gündeme oturdu.
SPOR 15.12.2021, 09:13
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a 1-0 yenildi. Cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip eden Fatih Terim'in yan locadan yanındakilere küfür eden taraftarla yaşadığı tartışmaya ait görüntüler büyük ses getirdi.
SİVASSPOR TARAFTARI, FATİH TERİM'İN YANINDAKİLERE KÜFÜR ETTİ
Sivasspor maçının sonunda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sinirden çılgına döndüğü anlara ait görüntüler gündeme bomba gibi düştü.
Görüntülere açıklık getiren Ajansspor'dan Burhan Can Terzi, "Terim maç sonunda karşı taraftarı tebrik etmesine rağmen bir Sivas taraftarı yan locadan Terim'in yanındakilere "S.. gidin" şeklinde laf atıyor.
Olay bundan ibaret." ifadelerini kullandı.
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