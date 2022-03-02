Sivasspor yarı finale yükseldi!
Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Sivasspor, yarı finale yükseldi.
SPOR 02.03.2022, 19:53
Türkiye Kupası çeyrek final maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 1-0 kazandı.
Sivasspor'a turu getiren golü 69. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti.
Bu sonuçla Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'dan sonra yarı finale yükselen ikinci takım oldu.
Anadolu temsilcisinin yarı finaldeki rakibi Perşembe günü oynanacak Alanyaspor-Gaziantep FK karşılaşmasının galibi olacak.
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