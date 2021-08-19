Sivassporlu muhabbet kuşu spor programı sundu
Sivas'ta yerel bir televizyon kanalında daha önce görülmemiş bir olay yaşandı ve spor programının açılış anonsunu muhabbet kuşu yaptı. "Abdullah Yiğit'le futbol analiz başlıyor, alkışlar alkışlar" şeklinde anons yapan "Yiğido" isimli muhabbet kuşunun o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.
SPOR 19.08.2021, 12:04 19.08.2021, 12:32
Sivas'ta yaşayan Ömer Bayrak isimli vatandaşın muhabbet kuşu, yerel bir kanalda yayınlanan spor programının açılış anonsunu yaptı. "Yiğido" isimli muhabbet kuşunun yaptığı anons karşısında programın sunucusu Abdullah Yiğit de şaşkınlığını gizleyemedi.
PROGRAMIN SUNUCUSUNA DA SÜRPRİZ OLDU
Vizyon 58 isimli yerel kanalda yayınlanan Futbol Analiz isimli spor programının açılış anonsunu yapan "Yiğido" isimli muhabbet kuşunun o anları sosyal medyada büyük ilgiyle izlendi. Programın sunucusu Abdullah Yiğit de durumu şaşkınlıkla karşılarken, "Şoktayım" dedi.
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