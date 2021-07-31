Siz bizim gururumuzsunuz!

Şampiyon olarak Türkiye'ye tarihinde okçuluktaki ilk madalyasını kazandıran milli sporcu Mete Gazoz, yaptığı açıklama da çok mutlu olduğunu söyledi.

Okçuluk Milli Takım Antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin “Mete bu şampiyonluğu hak etti” diye konuştu.

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz ise “"Birlikte büyüdüğüm insan bugün burada tarih yazdı ve ben buna canlı canlı şahit oldum” dedi.

Öte yandın A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'deki dördüncü karşılaşmasında Arjantin ile mücadele etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin'i 3-0 yenerek, olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finale yükseldi.