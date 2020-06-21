Son zamanların en ilginç maçı... Bu maçta her şey var!

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. TT Stadı'nda oynanan mücadele 3-3 sona erdi.

Galatasaray'ın golleri, 36. dakikada Falcao, 40. dakikada Belhanda ve 66. dakikada Feghouli'den geldi. Gaziantep'in sayılarını ise 17. dakikada Djilobodji, 78. dakikada Twumasi ve son olarak 90+15. dakikada penaltıdan Maxim kaydetti.

UZATMA DAKİKALARINDA İLGİNÇ ANLAR

90+4'te Kayode golü bulurken 90+8'de VAR incelemesi sonucunda gol iptal edildi. 90+12'de Okan Kocuk'un 6 saniye kuralı ihlal etmesi gerekçesiyle Gaziantep FK en direkt serbest vuruş kazandı ve bu serbest vuruşta Gaziantep penaltı kazandı. 90+15'te topun başına geçen Maxim skoru 3-3'e getirdi ve skoru belirledi.

AHMET ÇALIK KIRMIZI KART GÖRDÜ! STOPERDE LEMİNA VE TAYLAN!

Galatasaray'da Ahmet Çalık, 56. dakikada kırmızı kart gördü ve stoperde kalan sürede Lemina ile Taylan Antalyalı görev yaptı.

MARİANO CEZALI, FALCAO SAKATLANDI

Galatasaray'da sarı kart gören Mariano, 29. haftadaki kritik Başakşehir maçında cezalı duruma düştü. Öte yandan Radamel Falcao, 74. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

4 maçtır kazanamayan Galatasaray puanını 51 yaptı ve zirvenin 8 puan gerisinde kaldı. 6 maçtır kazanamayan Gaziantep ise 34 puana yükseldi.

Galatasaray'ın Başakşehir deplasmanına konuk olacağı 29. haftada, Gaziantep evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

PUAN DURUMU

(59) Başakşehir

(56) Trabzonspor (1 maçı eksik)

(53) Sivasspor

(51) Galatasaray

(47) Beşiktaş

(43) Alanyaspor (1 maçı eksik)

(43) Fenerbahçe