Spor Aktüel Kahramanmaraş’ta sporun nabzını tutmaya devam ediyor!

Murat Baltacı’nın hazırlayıp sunduğu Spor Aktüel’e bu hafta Boks Antrenörü Abdullah Kuzu ve genç kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında ağır sıklet +81 kg Türkiye 3.Sü Olan Sporcusu Medine İnekçi canlı yayın konukları oldu.